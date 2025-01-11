Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu oldu. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir, Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

İşte karar:

Yakup Caymazoğlu kimdir?

Akademik alanda da faaliyet gösteren Caymazoğlu, Türkiye'de Selefi düşüncenin ortaya çıkışı ve yansımaları üzerine Arapça bir makale kaleme almıştır.

Ayrıca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen "Eş Zamanlı Çevirinin Serüveni" konulu konferansta tecrübelerini katılımcılarla paylaşmıştır.