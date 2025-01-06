Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında iş birliği ve güvenlik konularına vurgu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Karşılaştığımız zorluklar konusunda Türk tarafıyla bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder" ifadelerini kullandı.

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