AMMAN (AA) - Ürdün'de başta başkent Amman olmak üzere çeşitli kentlerde 7 Ekim 2023'ten beri İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapıldı.

Başkent Amman'da cuma namazından sonra Hüseyni Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, "5 Haziran'dan 7 Ekim'e, Nekse'den (Toprak Kaybetme Günü) zafere" sloganıyla Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.



Gazze Şeridi'ne destek sloganları da atan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Meydanlarda olduğumuz halde Gazze için üzerimize düşeni yapmadık" yazılı pankartlar taşıdı.

Ürdünlü aktivist Ruveyda Ebu Razi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "8 aydan beri her hafta cuma günü Gazze'deki Filistin halkının yanında olduğumuz mesajını vermeye devam ediyoruz. Dünyaya da haktan yana olduğumuzu duyuruyoruz." dedi.



Ürdün'ün kuzeyinde yer alan İrbid vilayeti ve güneydeki Kerak kentinde de Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.