Üretici Hüsranda Tüketici Ise Dertli

İzmir’in üreticileri, sıcak havaların mevsim normallerinin üzerine çıkmasından yakınıyor. Bornova Kapalı Pazar alanında yeşil fasulye ve barbunya ürünlerinin sıcaklığın etkisiyle istenilen hasat miktarını alamadığından hüsrana uğrayan üreticilerin yanı sıra, tüketici ise fiyatların yükselmesiyle her şeyin ateş pahası olduğundan dertleniyor. Pazar sonunda poşetlerin ve alışveriş çeşitliliği her geçen gün azalıyor. Pazar esnafı ise tezgahını giderek küçültmeye başlıyor, ürün çeşidinden kaçınıyor.

Tarım girdileri arttı

Son yıllarda tarımda girdiler artınca maliyetler de ikiye katlandı. Mazot, gübre, tohum, yem, ekme ve biçme makinelerinin maliyetleri üreticinin belini kırıyor. Mevsim normallerinin değişmesiyle hasat günleri farklılık gösteriyor, ürünlerdeki verimlilik azalıyor. Çiftçiler, ekinlerini biçmeye giderken ürünlerinin çoğunun yanmasından hüsrana uğruyor. Sıcak havaların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla ekilen ürünlerin yetersiz ve verimsiz olmasından dertlenen üreticiler, hayal kırıklığı yaşıyor. Pazar esnafı ise enflasyonun hem halkın hem de kendisinin belini büktüğüne sitem ediyor.

Üretici ekemiyor

Arazisinde aylar önce ekinlerini ekmek isteyen çiftçi, girdilerin maliyetlerinden ekip biçemiyor. Sıcakların 40 dereceyi bulması ve onlarca dönüm arazide ekilen ürünlerin yetersiz ve verimsiz olmasından yakınan çiftçi, ürünlerini pazara getirerek zararına sattığını anlatıyor. Bir alıcı, “Asgari ücret 17 bin lira ara zam yok. Emekli maaşı ise 10 bin lira. Enflasyonu da kendi istedikleri gibi düşük gösteriyorlar ve maaş arttırımını yapmaktan kaçınıyorlar” diye aktardı.

Tarım uzmanı ne diyor?

Ekonomi gazetesi yazarı ve tarımcı Ali Ekber Yıldırım, üreticinin girdi fiyatlarındaki artışa değinerek, "Buğdayda yüzde 12, arpada ise yüzde 3,6 olarak değer taşıyor. Girdi fiyatlarındaki artış yüzde 52, enflasyon ise yüzde 75 ve üzerine çıkıyor. Üretici, ‘Ben üretmek istiyorum’ dese de zarar ederek üretmeyi gerçekleştiremez. Üreticinin, ürettiği ürünle tüketiciyi daha kolay buluşturması gerekiyor. Limon üreticisinin kendi soğuk hava deposu bulunmuyor. Alıcı ise depolamak istiyor. Limon dalında 1 liraydı. Toplama maliyeti çok yüksek olduğundan toplanması ve limon da dalında çürüdü. Bizler ise şimdi limonu yaklaşık 100 liraya tüketiyoruz. Dünya’daki birçok üründe en fazla üreten ülkeler arasında birinci sıradayız. Marketlerde ve bazı yerlerde limon yok. 15 Ağustos’a kadar limon olmayacağı için mevcut hasattan tüketmemiz gerekiyor. Dünya’daki ilk beş ülkeden biriyiz limonda, ama bugün limon ithalatı gündeme geldi. Tarladan başlayarak üretimi planlamak gerek" dedi.

Barbunya bekleneni vermedi

Barbunya hasadını yapmadan önce 5 bin ton barbunya ekip büyük bir hevesle biçmeyi bekleyen pazar esnafı, beklediğinden çok aşağı 700 kilogram ürün biçtiğini belirterek hüsrana uğradığını açıkladı. Gazetemize konuşan pazar esnafları, sıcak havanın bu kadar kötü etkilediği haziran ayından dolayı yetersiz ve verimsiz ürünleri pazarda zararına satmak zorunda kaldığını anlatıyor.

Kilo alımı azaldı

Pazarda barbunya almaya çalışan bir vatandaş ise, alım gücünün düşmesinden yakınarak, "Bizler yandık yandık. Bu fiyatlar karşısında yapacağımız bir şey yok, çaresizce alıyoruz, ödüyoruz. Fiyatı yükselmeyen bir şey de kalmadı. Eskisi kadar kilolarca meyve-sebze alamıyoruz. Günlük alıyoruz, az alıyoruz" diye konuştu.