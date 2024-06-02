Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde bulunan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen ana arıları, arıcılara yüzde 100 hibe olarak dağıtmaya devam ediyor. İlk etapta 21 arıcıya 210 ana arının dağıtımı gerçekleştirilmişti ve bu destekle birlikte hibe edilen ana arı sayısı 480’e ulaştı.

Arıcılara büyük destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı heyeti, Merkez’deki görevliler ve arı desteğinden faydalanan Manisalı arıcıların katılımıyla düzenlenen dağıtım programında, arıcıların üretim kapasitesini artırmaya yönelik önemli adımlar attı. Belediye yetkilileri, bu tür desteklerin arıcılık sektöründe verimliliği artıracağını ve üreticilere önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Hedef 270 bin ana arı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörünü desteklemek amacıyla bugüne kadar 480 ana arı dağıttı. Proje kapsamında toplamda 270 bin adet ana arının arıcılara hibe edilmesini hedefledi. Bu büyük destek sayesinde Manisalı arıcılar, üretim kapasitelerini artırarak sektörde daha güçlü bir konuma gelmeyi planladıklarını açıkladı.

Manisa’da arıcılık yapan üreticilere sağlanan bu önemli destek, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırdı. Ana arı hibeleri ile üreticiler, arı kolonilerini güçlendirip bal verimini artırabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılık sektörüne verdiği destekle, arıcılar daha güçlü kolonilerle verimli bir üretim sezonu geçirmeyi hedefliyor.