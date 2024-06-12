İSTANBUL (AA) - Ernst&Young (EY) Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Levent Atakan, üretken yapay zekanın (GenAI), finansal hizmetler sektöründe inovasyonun ve operasyonel verimliliğin yolunu açtığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY, yapay zekanın (AI) finansal hizmetler sektörü üzerindeki etkilerini açıkladığı güncel yayını, üretken yapay zekanın dönemin yaygın kullanım alanlarına göre metin, görüntü, kod gibi temel içerikleri oluşturmasından öte, gelecekte çok daha büyük işleri yapacağına işaret ediyor.

Yapay zeka uygulamaları, müşteri hizmetleri için sohbet robotlarının geliştirilmesinin yanı sıra yatırım stratejilerini ve dolandırıcılık tespit mekanizmalarını da kapsıyor.

Bankalar, iş gücüne ve teknoloji kaynaklarına yatırım yaparak, yapay zeka uygulamalarının performansını hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış olan çipler gibi kritik donanımları odağına alıyor. Ancak mevcut süreçleri iyileştirme amacı, potansiyel faydaları risklere karşı dengelemek ve yenilikçi çözümlere dönüştürmek gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor.

- Yapay zeka, bankacılık sektörünü yeniden şekillendiriyor

Bankacılık sektörü, gelişen teknolojiler, ekosistem modelleri, sürdürülebilirlik, dijital varlıklar, yetenek yönetimi ve yasal düzenlemeler gibi trendler tarafından etkilenerek yeniden şekilleniyor. Bu etkiler, bireysel bankacılığın yanı sıra yatırım, kurumsal bankacılık ve sermaye piyasalarını da dönüştürüyor.

Bankalar yapay zeka teknolojilerini sistemlerine entegre ederek operasyonel verimlilik, müşteri edinimi ve sürdürülebilir büyüme için yeni ölçütler belirliyor. İnovasyona yönelik bu kapsamlı yaklaşım, yapay zeka gelişmelerinin tüm bankacılık operasyonlarına etkin bir şekilde entegre edilmesini ve böylece finansal hizmetler sektörünün daha dayanıklı, çevik ve müşteri beklentilerine odaklanan bir hale gelmesini sağlıyor.



GenAI, bankacılığın birçok alanını optimize ederek ölçülebilir faydalar sağlıyor. Bununla birlikte, yatırım bankacılığında daha modern finansal modellemeler görülürken, kurumsal bankacılıkta ve KOBİ bankacılığında gelişmiş ticari kredilendirme ve risk yönetiminden faydalanılıyor.

Sermaye piyasalarında ise ticaret, risk yönetimi ve uyumluluk alanlarını derinden etkiliyor. Aynı zamanda vergi beyannamelerinin hazırlanma sürecini otomatikleştirerek ve dolandırıcılık tespitini geliştirerek bankacılıkta vergi uyumu alanında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, bankaların hukuk departmanlarında yapay zeka destekli belge analizi iş akışlarını kolaylaştırırken, diğer yapay zeka araçları da sözleşme incelemelerine ve müzakerelere yardımcı olarak riski azaltıyor ve verimliliği artırıyor.

- Finansal hizmetlerde yapay zeka sınırlamaları bulunuyor

Bankacılık sektörü yapay zekanın dönüştürücü potansiyelini benimsedikçe, yapay zekanın doğasında olan sınırlamaların kabul edilmesi de hayati önem taşıyor. Karar verme süreçlerinin ortaya çıkardığı etik ikilemlere kadar uzanan yapay zeka entegrasyonunun zorlukları dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor.

Sistemin adil ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlamak, sağlam yönetişim çerçevelerine olan ihtiyacın altını çizerek önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yapay zekanın potansiyelinden yararlanmaya yönelik ilerleme, yalnızca teknolojinin benimsenmesini değil aynı zamanda yapay zeka kullanımının etik, yasal ve sosyal boyutlarına adaptasyonu da içeriyor.

Üretken yapay zekanın etkileri, bankacılığın ötesinde varlık yönetimine, sigortacılığa ve ödemelere kadar uzanırken, müşteri katılımı, işlem ve dolandırıcılık tespiti süreçleri de hızla gelişiyor.

Varlık yönetiminde yapay zeka, kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve risk değerlendirme fırsatları sağlıyor. Sigortacılık sektörü, talepler arasında tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yapay zekâdan faydalanarak hasar tespiti ve risk değerlendirme süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Bununla birlikte, belgelerin işleme alınmasını kolaylaştırarak ve bu sayede temsilcilerin daha karmaşık görevlere odaklanmasına olanak tanıyarak genel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırıyor.

- Yapay zeka, bankacılıkta siber güvenliği hem güçlendiriyor hem de zorluyor

Bankacılık sektörü yenilikçiliği ve verimliliği artırmak için yapay zekayı giderek daha fazla benimserken, yapay zekanın siber güvenlik üzerindeki etkisinin hem potansiyel bir risk faktörü hem kritik bir savunma aracı olarak ikili doğası odak noktası haline geliyor. Yapay zeka destekli sistemler, operasyonel verimliliği ve müşteri hizmetleri yeniliklerini artırırken aynı zamanda kötü niyetli aktörlerin saldırı yüzeyinin de genişlemesine sebep oluyor.

Bu genişleme, bankaların bu sistemlere daha fazla yer vermeleri ve dolayısıyla siber tehditler için yeni hedefler oluşturmaları nedeniyle ortaya çıkıyor. Buna karşılık, yapay zekanın siber tehdit tespitini geliştirme, olay müdahalelerini otomatikleştirme ve gelişen risklere uyum sağlama kapasitesi siber güvenlik sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Levent Atakan araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, üretken yapay zekanın (GenAI), finansal hizmetler sektöründe inovasyonun ve operasyonel verimliliğin yolunu açtığını belirtti.

Atakan, bununla birlikte, maliyet tasarrufu, geliştirilmiş risk yönetimi ve büyüme konularında bankalara fayda sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın dönüştürücü potansiyelini benimserken, bu teknolojinin doğasında olan zorlukların üstesinden gelmek büyük önem taşıyor. Odak noktası yalnızca teknolojinin uygulanmasının ötesine uzanıyor, doğru bir stratejiyle riskleri de göz önünde bulundurarak etik açıdan sağlam, şeffaf ve kapsayıcı bir ekosistemin geliştirilmesini içeriyor. Finansal kurumlar stratejik yapay zeka entegrasyonuna yatırım yaptıkça yalnızca gelişmelere ayak uydurmakla kalmıyor, aynı zamanda kurumlarını daha ileriye taşıyorlar. Yapay zekadan yararlanmak, hızla değişen dünyanın taleplerini karşılamaya hazır ve gelecek vaad eden bir bankacılığa işaret ediyor."