Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Sarıhıdır köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, N.Ç. (73) yönetimindeki 50 AAB 646 plakalı traktör, S.D. (36) idaresindeki 50 ACU 114 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünen traktörün arkasındaki tırmık, arkadan gelen ve K.B. kontrolündeki 34 DNU 867 plakalı otomobilin ön camına saplandı.

Kazanın ardından 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan traktör sürücüsü N.Ç., Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.