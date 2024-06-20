Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen kazada, turistleri taşıyan bir minibüs ile iş makinesi yüklü bir traktör çarpıştı. Kaza, Ürgüp-Nevşehir karayolu Üçgüzeller mevkiinde gerçekleşti.

Işıklandırma eksikliği kazaya neden oldu

Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 50 ABR 028 plakalı minibüs, iddiaya göre ışıklandırması çalışmayan M.A.Ö. idaresindeki 38 YN 923 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza sonucu 2’si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların arasında hem yerli hem de yabancı turistlerin olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kazaya karışan minibüsteki turistlerin ATV turuna katıldıktan sonra otellerine dönmekte oldukları belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nedenleri ve sorumluların belirlenmesi için geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre, traktörün ışıklandırma sisteminin çalışmaması kazanın ana sebebi olarak değerlendiriliyor.