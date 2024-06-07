Son dönemde özellikle Türkiye’de belediyelerin, sokak hayvanlarını iğne ile uyutularak öldürüleceğini duyan ünlü sanatçı Uriel Salnaitis tepki gösterdi..Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kendisinin fanatik olarak bir hayvansever olduğu bilinen ünlü sanatçı Uriel Salnaitis, özel açıklamalarda bulundu.

Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, Türkiye’de yapılması düşünülen sokak hayvanlarının iğne ile uyutularak öldürülmelerine şiddetle karşı olduğunu ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Hayvansever sanatçı Salnaitis, dünyada sadece insanların yaşama hakkı olmadığını belirterek, "Aynı zamanda tüm hayvanların ve bitkilerinde yaşamaya en az insanlar kadar hakkı var. Ben bir Budistim hayvan eti yemiyorum. Ama tabii ki tüm dinlere ve inançlara saygım sonsuz. Tüm kutsal kitaplara saygım sonsuz , ama sizinde bildiğiniz gibi tüm dinlerdeki kutsal kitaplar der ki, yüce yaradan hayvanlar benim sessiz kullarım der. Hayvanları sevmeyi, onları korumayı ve iyi davranmayı Allah bize emreder. Bu şekilde dinin ve Allahin emrine bu hayvanların öldürülmesi suretiyle karşı geliniyor. Hayvanlar ve doğa benim kırmızı çizgim, bu nedenden dolayı hayvanları koruma dernekleri ve STK’larla da iş birliği yapmak ve yardımcı olmak istiyorum. Bir vatandaş, bir birey ve bir fert olarak bu konuda üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım" diye konuştu.