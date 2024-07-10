Seferihisar Belediyesi'nin Ürkmez Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği festivalin açılışına, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut ve Ürkmez Koordinatörü Hilal Cemaloğlu katıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Karabulut, Ürkmez Kültür ve Sanat Festivali'nin, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir kültürel etkinlik olduğunu vurguladı.

Dolu dolu bir hafta

Festival, bir hafta boyunca sürecek çeşitli etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Sergiler, konserler, tiyatro gösterileri, geleneksel el sanatları atölyeleri ve yöresel lezzetlerin tanıtımı gibi birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak.

Kahkahalarla başlayan tiyatro gösterisi

Festivalin ilk gününde, Demir Öztürk'ün kaleme aldığı ve Tiyatro Atölyem oyuncularının sahnelediği "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere kahkahalarla dolu anlar yaşattı. Oyun, festivalin açılışına damga vurdu.

Çeşitli atölyeler ve sergiler

Festival süresince Yelkenli Sergiler, Cam İşleme ve Süsleme Atölyesi, Çini Atölyesi "Topraktan Maviye Sergisi", Dikiş Atölyesi "Dönüşen Kumaşlar Sergisi" gibi pek çok atölye ve sergi katılımcıları bekliyor. Festival, 12 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek ve çeşitli sahne gösterileri ile koro performanslarına da ev sahipliği yapacak.