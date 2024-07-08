Ürkmez'de Kültür Ve Sanat Festivali Heyecanı Başlıyor

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ürkmez Kültür ve Sanat Festivali, 8-12 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Festival, Ürkmez Kültür ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek ve dolu dolu bir program sunacak.

Dolu dolu sanat ve kültür bu festivalde

İlham verici pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Ürkmez Kültür ve Sanat Merkezi’nde festival programı, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30'da resim sergisi ile başlayacak. Festival boyunca tiyatro oyunları, konserler, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri gibi çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Festival programı

8 Temmuz Pazartesi: Saat 20.30’da Ürkmez Sahnesi’nde “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunu.

9 Temmuz Salı: Saat 20.30’da Ürkmez Sahnesi’nde THM Koro Konseri.

10 Temmuz Çarşamba: Saat 20.30’da Ürkmez Sahnesi’nde TSM Koro Konseri.

11 Temmuz Perşembe: Saat 20.30’da Ürkmez Sahnesi’nde Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun “Pişti” adlı oyunu.

12 Temmuz Cuma: Saat 20.30’da Ürkmez Sahnesi’nde “Kütüphaneden Masallar” adlı tiyatro oyunu.

Atölye çalışmaları

Resim Atölyesi ve Resim Çocukları: Saat 19.30’da Yelkenli Sergiler.

Cam İşleme ve Süsleme Atölyesi: Saat 19.30’da Antik İzmir ve Serbest Çalışma Sergisi.

Çini Atölyesi: “Topraktan Maviye Sergisi”.

Dikiş Atölyesi: “Dönüşen Kumaşlar Sergisi”.

Spor etkinlikleri

9 Temmuz Salı: 18.30 - 20.00 Voleybol Etkinliği.

10 Temmuz Çarşamba: 18.30 - 20.00 Pickleball Etkinliği.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, festivalin açılışında yaptığı açıklamada, “Ürkmez Kültür ve Sanat Festivali, hem sanatı hem de kültürü bir araya getirerek halkımızı buluşturuyor. Bu etkinliklerle sanatın her dalını desteklemeye ve yaymaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.