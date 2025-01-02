Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 2025 yılı için planlanan projelerle ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Başkan Balkan’ın öncelikli hedefleri arasında çevre, altyapı, turizm ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler yer alıyor. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek bu projeler, Urla’nın geleceğine dair önemli adımlar atılacağının sinyalini veriyor. İlçeye elektrikli otobüsler, yeni arıtma tesisleri, Klazomenai Ziyaretçi Merkezi ve 12 festival kazandırılacak.

Toplu taşıma desteği

Başkan Balkan, Urla’ya iki elektrikli otobüs tahsis edileceğini ve bu otobüslerin İYTE ile Urla arasında düzenli seferler yapacağını duyurdu. Özellikle öğrencilerin yoğun kullanacağı bu hatlarda seferlerin 17.00-01.00 saatleri arasında devam edeceğini belirtti. Bu girişim, toplu taşımada sürdürülebilir ve çevre dostu bir çözüm sunacak.

Altyapıda büyük adımlar

Urla'nın altyapısında önemli atılımlar gerçekleştirilecek. İskele, Kalabak, Kekliktepe ve Kocadağ bölgelerinde kanalizasyon ve arıtma sorunlarını çözmek adına yeni tesisler projelendiriliyor. Ayrıca, Torasan, İTOKENT ve Kuşçular bölgelerini kapsayan arıtma tesislerinin kapasitesi artırılacak.

UNESCO adaylığı

Urla'nın tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkaran projelerden biri de Klazomenai Antik Kenti’nde yapılacak ziyaretçi merkezi. 7 milyon TL bütçeyle Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilecek olan bu proje, Urla’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday olma yolunda önemli bir adım olacak.

Sosyal ve çevreci projeler

Gülbahçe’deki yeni terminal projesi tamamlanarak modern bir ulaşım merkezi kurulurken, İçmeler sahilinde su sporları merkezi için planlama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Çeşmealtı ve İskele pazar yerleri yenilenecek, projelerin toplam maliyeti ise 15 milyon TL olacak.

Festivallerle renkli bir yıl

Urla, 2025 yılında tam 12 farklı festival düzenleyerek kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Zeytin ve Sanat Festivali, Enginar Festivali ve Barbaros Oyuk Festivali gibi organizasyonlar, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de Urla’nın tanıtımını artıracak.

Göreve geldiklerinden bu yana 470 milyon TL borç ödediklerini belirten Başkan Balkan, belediyenin şu an 200 milyon TL borcunun kaldığını söyledi. Mali yapının dengede tutulması için çalışmalar devam ederken, yeni projeler de hız kesmeden sürdürülecek. 2025 projeleri arasında uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklerin sunulacağı "Sefertası Lokantası" dikkat çekiyor.