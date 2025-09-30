Uzun yıllar AK Parti Urla Teşkilatı'nda önemli görevler üstlenen Hülya Batır, vefat etti. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Batır’ın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu ve başsağlığı mesajı yayımladı.

Hülya Batır hayatını kaybetti

