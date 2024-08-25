İzmir Planlama Ajansı (İZPA) desteğiyle düzenlenen Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı, kentin geleceğine yön verecek projelerin belirlenmesi amacıyla Eski Tamirhane Binası’nda gerçekleşti. Çalıştayda, Alt Yapı ve Üst Yapı Belediyeciliği, Adil ve Eşitlikçi Kalkınma, Dijital Demokrasi, Kapsayıcı Sağlık ve Çoklu Krizlere Dirençli Kent gibi beş temel başlıkta derinlemesine tartışmalar yürütüldü. Çalıştayda elde edilen görüşler ve öneriler, raporlanarak belediyenin stratejik planına dahil edilecek.

Katılımcı ve şeffaf yönetim vurgusu

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, stratejik planlama sürecinin kentte yaşayan herkesin katkısıyla şekilleneceğini vurgulayarak, "Bir kentin geleceğini en iyi, o kentte yaşayan ve sorunları bilen kişiler belirleyebilir. Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışını benimseyerek, Urla’yı hep birlikte daha ileri taşıyacağız" dedi. Balkan ayrıca, Urla’yı kültür, sanat, turizm, eğitim ve gastronomi alanlarında marka haline getirecek projelere odaklandıklarını belirtti.

Vizyon ve misyon netleşiyor

Başkan Balkan, stratejik planın Urla’nın doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak, yerel kimliği ön plana çıkaran ve dünya çapında etkileşim yaratacak bir vizyonla hazırlandığını ifade etti. Belediye olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutan bir yönetim modeli hedeflediklerini söyleyen Balkan, "Amacımız, Urla’da yaşayan tüm canlıların refahını artıran, çevik ve tasarım odaklı bir yerel yönetim modeli geliştirmek" dedi.

İzmir Planlama Ajansı'ndan gelecek perspektifi

Çalıştaya katılan İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir’in genişleyen yapısına dikkat çekerek, kentin uzun vadeli planlama ihtiyaçlarına vurgu yaptı. “Önümüzdeki 5 yılı planlarken, 50 yılın perspektifini de göz önünde bulundurmalıyız” diyen Velibeyoğlu, sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özden’in çalıştay metodolojisini aktardığı oturumun ardından, katılımcılar belirlenen başlıklar çerçevesinde öneri ve değerlendirmelerde bulundu. Gün boyu süren çalıştayın sonuçları raporlanarak Urla Belediyesi’nin 2025-2029 stratejik planına yön verecek.