Urla Belediyesi ve DİSK 4 No’lu Şube arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi töreni, işçi haklarının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak nitelendirildi. İmza törenine belediye yetkilileri, sendika temsilcileri ve işçilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Törende, iş barışının ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığına dikkat çekildi. İşçi haklarının korunması ve geliştirilmesi adına yapılan sözleşme, taraflar arasında uzlaşma ve iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında, kadrolu 55 işçinin maaşlarına 1 Mart 2024 itibariyle günlük yevmiye tabanında yüzde 135 zam yapıldı. Ayrıca sosyal haklar, yemek, yakacak, giyim, sorumluluk ve diğer ödemelerde yüzde 100 artırıldı. İki yıllık sözleşme döneminde her altı ayda bir enflasyon artı 4 puan oranında zam yapılacak.

Başkan Balkan'dan Değerlendirme

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, törende yaptığı konuşmada, işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve iş barışını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Balkan, iş birliği ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, yapılan anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını diledi.

Sendika Temsilcilerinden Teşekkür

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin, işçilerin haklarının korunması adına yapılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye yönetimine teşekkür ettiler.

Törende işçilerin yüzlerindeki mutluluk ve umut, yapılan anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gelecek dönemlerde de iş birliği ve dayanışma ruhunun devam etmesi ve işçilerin haklarının korunması temennisinde bulunuldu.

Urla Belediyesi'nin, işçi haklarını koruma ve geliştirme konusundaki öncü rolü, bölgedeki diğer belediyelere de örnek olacak nitelikte. İş barışı ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi adına yapılan bu anlaşma, işçilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.