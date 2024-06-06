Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmek için adımlar atmıştı. Bu kapsamda yaptığı halk buluşmaları ile dikkatleri toplayan Başkan, daha önce de gerçekleştirdiği Enginar Festivali ile çok konuşulmuştu.

Halk Buluşmalarıyla Sosyal Belediyecilik Anlayışı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilk halk buluşmasını Güvendik ve Denizli Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirmişti. Yerel yönetim olarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma ve sorunları dinleme hedefiyle düzenlenen buluşmaya, yaklaşık 300 yurttaş katılım sağlamıştı.

Başkan Balkan, halk buluşmalarındaki amacın, mahallelerdeki sorunları ve talepleri doğrudan dinleyerek, çözüm odaklı çalışmalar yapmak olduğunu vurguluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacaklarını da ifade ediyor.

Sinekle Mücadele ve Sahil Düzenlemesi

Başkan Balkan, sineklerin üremesini engellemek amacıyla yapılan çalışmalara da değinmişti. Ayrıca sahil düzenlemesi konusunda da projelerinin olduğunu ve sahillerin halkın kullanımına daha uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

Çeşmealtı Yolu ve Urla Devlet Hastanesi Açıldı

Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmek adına, Urla Devlet Hastanesi - Çeşmealtı Yolu'nun hizmete girdiğini müjdeleyen Başkan Balkan, bu alternatif yolun ambulans ve itfaiye araçlarının daha hızlı müdahale etmesini sağlayacağını belirterek seçmenden takdir toplamıştı.

Bölge sakinleri, verilen vaatlerin hızla hayata geçirilmesinden memnuniyetlerini dile getirerek beklentilerinin yükseldiğini açıklamışlardı. O beklentiler, çok konuşulan Enginar Festivali’nin gerçekleşmesi ile karşılandı.

Enginarın Kalbi Urla’da Attı

Urla'nın tarihi ve kültürel zenginliğine renk katan 10. Uluslararası Urla Enginar Festivali, üç günlük bir lezzet şöleni ve karnaval havasıyla 3 Mayıs’ta başlamıştı. Festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Ekonomi Üniversitesi, Urla Ziraat Odası, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Urla Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenmişti.

Enginarın Büyüleyici Hikayesi

Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, festivalin her yıl daha da güçlenerek ve lezzetlenerek yeniden yazıldığını ifade eden Balkan, "Urla, insanların sokaklarında mutlu dolaştığı bir kent olacak" sözleriyle festivalin önemine vurgu yapmıştı.

Çeşit Çeşit Lezzetler ve Etkinlikler

Festivalde, 450'den fazla tezgahta birbirinden farklı enginar yemekleri ve yöresel ürünler sunulması ilgi toplamıştı. Enginarın pilavından dolmasına, suşisinden dönerine kadar birçok çeşidi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca, ünlü şeflerin enginara kendi yorumlarını kattığı mutfak gösterileri ve enginarla ilgili söyleşiler de festivalin renkli etkinlikleri arasındaydı.

Üretici ve Esnafın Kalkınması İçin Çalışmalar Sürüyor

Üreticilerin ve esnafın yerelde kalkınması için çaba harcadıklarını belirten Başkan Balkan, ilçenin zengin kültürünü uluslararası boyuta taşımak ve sürdürülebilir kırsal kalkınma politikaları geliştirmek amacıyla çalışmalarının devam edeceğine vurgu yapmıştı.

Festival, Yeni Türkü grubunun katılımı ile daha da renkli anlarla tarihe yazılarak sona ermiş, Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan ise adından sıkça söz ettirmişti.