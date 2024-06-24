Urla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince büyük bir hareketlilik yaşadı ve Urla Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin ve ziyaretçilerin huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalıştı. Başta sahil bölgeleri olmak üzere 22 noktada halk plajı hizmeti sunan belediye, tatilcilerin denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarmalarını sağladı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bayram süresince ilçeye gelen 1 milyonu aşkın ziyaretçiye hizmet veren ekiplere teşekkür ederken, belediye birimlerinin nüfus artışına rağmen aksamadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Zabıta, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri gibi birimlerin koordineli çalışmasıyla ilçenin temizliği, güvenliği ve düzeni sağlandı.

Başkan Balkan, yaptığı açıklamada, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ederek, sahillere atılan çöplerin doğal yaşamı tehdit ettiğini vurguladı. Sahil düzenlemeleri ve tesislerin korunması için vatandaşlardan destek isteyen Balkan, kamunun malına sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.