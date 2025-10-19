Urla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği’nde önemli görevlerde bulunan ve sosyal sorumluluk projeleriyle yüzlerce çocuğun hayatına dokunan Kamil Cemal Yetginer’in adını, ailesinin yaşadığı Urla’nın İçmeler Mahallesi’ndeki parka vererek hatırasını yaşatıyor. Açılış töreni 18 Ekim 2025’te gerçekleştirildi ve büyük bir katılımla gerçekleşti.

Törene Urla Belediyesi Başkanvekili Prof. Dr. Mesut Önen, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önceki dönem Çiğli Belediye Başkanı ve ADD MYK Üyesi Utku Gümrükçü, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ADD İzmir Şube Başkanları, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, Yetginer’in ailesi ve dostları katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yetginer’in yakın dostları Ali Yanar, Erhan Kılıç, Utku Gümrükçü, Ömer Eşki, Sevil Nazan Keskin, Aslı Tamtürk ve Berk Kızılateş, Cemal Yetginer’in yaşamı ve mücadelesiyle ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı.

Urla Belediyesi Başkanvekili Prof. Dr. Mesut Önen, Yetginer’in hayatına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dostlarının anlattığı hikayeleri dinleyince Cemal Yetginer’i tanıyamamış olmanın beni ne kadar derinden üzdüğünü söylemek istiyorum. Örgütlü mücadelenin değerini yaşayarak gösterdi. ADD, ÇYDD, 1923 Vakfı ve CHP çatısı altında yürüttüğü çalışmalar sayesinde birçok yaşama dokundu. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum.”

Kamil Cemal Yetginer’in annesi Cemile Yetginer, parkın açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Program, anıtın kurdele kesimiyle sona erdi ve törende aile ile sevenler duygulu anlar yaşadı.