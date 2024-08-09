Okulların tatile girmesiyle birlikte, çocukların boş zamanlarını verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla Urla Belediyesi tarafından açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve yaklaşık 8 hafta sürecek bu kurslarda, 11 farklı branşta bine yakın öğrenci eğitim alıyor. Kurslar, Urla Kent Tarihi ve Arşivi (UKTA), Aryom Kültür Merkezi ve semt merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Urla Belediyesi’nin açtığı bu kurslar sayesinde, çocuklar yaz tatilini sadece eğlenerek değil, aynı zamanda kendilerini geliştirerek geçiriyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan eğitimler, çocukların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, kurslar sayesinde çocuklar zararlı alışkanlıklardan uzak kalıyor ve ekran bağımlılığı gibi risklerden korunuyor.

Çocukların becerileri gelişiyor

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizin yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde geçirmeleri için birçok farklı alanda kurslar düzenledik. Bu kurslar, çocuklarımızın ilgi alanlarına göre becerilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına katkı sağlayacak. Kurslara katılan tüm çocuklarımıza başarılar, fedakâr öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum," dedi.

Sanat ve spor dolu eğitimler

Urla Belediyesi’nin sunduğu yaz kursları arasında İngilizce, resim, el sanatları, kitap kulübü, mandala, ekoloji ve bitki yetiştiriciliği, aikido, futbol, tenis ve jimnastik gibi çeşitli alanlarda eğitimler bulunuyor. Ayrıca, “Duygu Dünyam”, “Hayal Bahçesi”, “Sanatla Kendime Yolculuk” ve “Arkadaşlık Pusulası” başlıklı psikososyal atölyeler de çocuklara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.