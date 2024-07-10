29 Haziran 2024 tarihinde, Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen yasal olmayan kazı çalışmaları durduruldu. İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, tahsis edilen arazinin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere daha yüksek gelir getirici potansiyele sahip olduğu belirtildi. Mevcut spor tesislerinin yeterliliği nedeniyle, projenin başka mahallelerde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Alternatif alanlar sunuldu

Urla Belediyesi, spor tesisine ihtiyaç duyan mahallelere yönelik alternatif alanlar önerdi. Denizli Mahallesi, Gülbahçe Mahallesi, Bademler Mahallesi, Kalabak Mahallesi ve İçmeler Mahallesi gibi bölgelerde projeyi hayata geçirebilecekleri ifade edildi. Ancak, bu öneri kabul edilmedi.

Kamu yararını gözetiyoruz

Urla Belediyesi, kamunun hakkını koruma ve gençleri spora teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Yapılan çalışmaların siyasete malzeme edilmesini ve olayların çarpıtılmasını kınayan belediye, kamu yararına olan projelere devam edeceklerini belirtti.