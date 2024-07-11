Urla Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklığında olan hisseli taşınmazın tahsisini iptal ederken, başlatılan inşaat çalışmalarının ruhsat başvurusu yapılmadığı için durdurulduğunu duyurdu.

Tahsisin iptali ve inşaat çalışmaları

Urla Belediyesi, 25 yıllık süreyle bedelsiz olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen hisseli taşınmazın tahsisini iptal etti. Kararın gerekçesi olarak taşınmazın yüksek gelir getirici potansiyeline sahip olması, merkez mahallelerde mevcut olan spor tesisleri ve ruhsat başvurusunun yapılmamış olması gösterildi. İptal kararının ardından alanda başlatılan inşaat çalışmaları da ruhsat eksikliği sebebiyle durduruldu. Urla Beledyesi, "Kamu yararını gözeterek gerçekleştirdiğimiz çalışmaların siyasetin içine çekilmesini ve olayların çarpıtılmasını kınıyoruz" diye aktardı.

Kamu yararı gözetiliyor

Urla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yapılan çalışmaların kamu yararı gözetilerek gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, olayların çarpıtılmasına ve siyasi bir tartışma haline getirilmesine tepki gösterildi. Belediye, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne alternatif alanlar sunulduğunu ancak bu önerilerin kabul görmediğini belirtti.

Alanda başlayan kazı çalışmalarının zabıta ekipleri tarafından durdurulduğu da açıklamalarda yer aldı.