Urla Belediyesi, ilçedeki kırsal mahallelerde üretimi artırmak ve alternatif ürün çeşitliliğini genişletmek için çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 124 üreticiye kışlık sebze fideleri dağıtılacak. Her üretici yaklaşık bir dönümlük alanda üretim yapacak.

İlk etapta brokoli, pırasa ve lahana fideleri çiftçilere ulaştırıldı. İkinci etapta ise rezene, kereviz, karnabahar ve marul fideleri dağıtılacak. Böylece hem üreticilerin gelirleri desteklenecek hem de Urla tarımı canlandırılacak.

Başkan Balkan: “Tarım vazgeçilmezimiz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, üreticilere destek olmanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, “İlçemizde tarımsal faaliyetler olmazsa olmazdır. Üreticimizin emeğini desteklemek ve karşılığını almasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış öncesi 50 bin adet sebze fidesini dağıtmaya başladık. Tarım bizim için bir seçenek değil, vazgeçilmezdir. Her zaman çiftçimizin yanında olacağız” dedi.