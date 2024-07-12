Başarılı sanatçı Şevval Sam 11 Temmuz Perşembe günü Urla Dam ağaçlı sahnede muhteşem bir atmosferde sahne alarak sevenlerinin karşısına çıktı. Geçtiğimiz yaz aylarında çıkardığı yeni albümünde ikonik rock şarkı sözlerini ince sazda tınladığı şarkılarla çok konuşulan güzel sanatçı ‘’Müzik hep yeni kalır’’ sloganıyla bu kez Urla’da sahne aldı. Urla Dam’ın muhteşem atmosferinde gerçekleşen konseri izleyenler arasında tanınmış simalarda vardı. Urla Dam ağaçlı sahnede seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan güzel sanatçı Şevval Sam atmosferden o kadar memnun kaldı ki sahnede ‘’Ben burada her hafta çıkarım. Ercan, Nazan beni her hafta davet edin ben gelirim’’ ifadelerini kullandı.

Rock ve alaturkayı kendi tarzıyla tek potada harmanladığı Rock severiz albümünde derlediği şarkıları seslendiren Şevval Sam; “En sevdiğim rock şarkıları kendi adıma aşina olduğum alaturka tarzda deneyimlemek istedim. Türk insanı olarak alıştığımız bildiğimiz bazı sesler var. Bunlar çok güçlü ve ikonik şarkılar. O şarkıları hepimizin aşina olduğu alaturka formunda deneyimleme fikri beni çok heyecanlandırdı. Fazla yorum yapmadan, şarkıların sadece içine girip dokunmak ve çıkmak istedim. Bu benim için de son derece keyifli bir keşif yolculuğuydu diyebilirim” diye konuştu.

Ercan Kesal

Nazan Kesal

Mehmet Sepil

Sevda-Can Ortabaş