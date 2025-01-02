Vatandaşlar Urla Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte hastalıklardan tedavi olmak için hastaneye ulaşmanın yolları. Urla Devlet Hastanesi adres ve iletişim bilgileri…

Urla Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Urla Devlet Hastanesi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar İzmir’den ulaşım sağlayacaklar için İzmir- Urla dolmuşları (hastane içine girer)

984 Fahrettin Altay- Urla Otobüs seferi (Hastane önüne gidiyor)

684 Fahrettin Altay’dan direkt otoban üzerinden Urla’ya gitmektedir.

Özel araçla ulaşım sağlayacaklar için İzmir- Çeşme otobanı- Urla gişelerinde girilip kavşaktan sola dönülür, yol boyu devam edilip Urla Sanayi bölgesine girilir ve sağa dönülür. Işıklardan devam edilip Özbek yoluna girilir solda Urla Devlet Hastanesi görünür.

Urla Devlet Hastanesi’ne Seferihisar ‘dan ulaşım sağlayacaklar için:

732 Seferihisar- Urla Otobüs Seferi

KURUM: URLA DEVLET HASTANESİ

ADRES: Torasan Mahallesi Özbek Yolu Caddesi No: 15 Toki evleri karşısı Urla/ İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 735 44 44

SABİT TELEFON: +90 (232) 752 08 86

FAKS: +90 (232) 752 06 95

: 0232 752 08 86

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://urladh.saglik.gov.tr/