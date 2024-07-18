İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerde düzenlediği koordinasyon toplantılarına Urla ile devam etti. Toplantıda, Urla'daki hizmetler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Tugay, turizm cenneti Urla'yı gastronomi ve kültür-sanat alanında öne çıkarmak istediklerini belirtti. İlçeye büyük konserlerin yapılabileceği bir amfitiyatronun kazandırılmasının çok güzel olacağını ekledi.

İzmir ve ilçe belediyeleri arasında güçlü iş birliği

Başkan Tugay, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki uyumu güçlendirmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla başlattığı koordinasyon toplantılarına Urla'da devam etti. Toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT’un bürokratları, ilçe belediyesi yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı.

"Sorumlu olduğumuz alanları sahipleneceğiz"

Başkan Tugay, İzmir halkına en iyi hizmeti sunmak için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorumlu olduğumuz alanları sahipleneceğiz. İlçe belediyelerinin sıkıntıya düştüğü yerlerde bizim personelimiz, araç gerecimiz yanınızda olacak. Bu dönem böyle bir dönem olacak. Daha fazla sahada olmalıyız. Siyasetçisi de, başkanı da, meclis üyesi de, bürokratı da. Hiçbir şey kader gibi yaşanmaya bırakılmamalı. Yurttaşlarımızın bizden beklediği en temel şey, temel belediyecilik hizmetlerini düzgün bir şekilde yapmamız” dedi.

"Çözüm üreten bir belediye olacağız"

Başkan Tugay, İzmir’in planlanması için çalışmalara başladıklarını belirtti. “Şehrin gündeminde olan ve yıllarca çözülmemiş sorunlarını çözmek durumundayız. İzmir için 1/25000’lik plan çalışmasına başladık. Kurum görüşleri alınıyor. Planlama Ajansı da çalışmalarını yürütüyor. 50 senelik plan yapacağız. Birbirine eklenmeye çalışan plan çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Bütüncül olarak bütün İzmir’in planlanması gerektiğini düşünüyorum. Cesurca bunun üzerine gitmek gerekiyor. Çözüm üreten bir belediye olacağımızdan emin olun. Yatırım konusunda da böyle. Bugüne kadar görülmemiş bir altyapı çalışması İzmir’de yapılacak” dedi.

“En değerli atık organik atıktır”

Başkan Tugay, atık yönetiminin önemine değindi. “En değerli atık organik atık. Kompost olarak tekrar kullanılabilmesi lazım. Kuracağımız tesislerle bunu sağlayacağız. Kalan atığı da yakarak bertaraf etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Atık yönetim planı oluşturacağız. İlçe belediyelerimiz de bu sistemin içinde yer alacak, birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Urla’yı gastronomi başkenti ilan edebiliriz”

Başkan Tugay, doğası, denizi ve kültürel değerleri ile öne çıkan Urla’da gastronomiyi ve kültürel faaliyetleri desteklemek gerektiğini vurguladı. “Urla’yı gastronomi başkenti ilan edebiliriz. Bu bilinçle gastronomi faaliyetlerini olabildiğince sağlıklı şekilde desteklemeliyiz. Yeni restoranlar açılabilir. Büyük ilgi gören enginar festivali için sizi ayrıca tebrik ediyorum. Urla’ya amfitiyatro yaparsak çok güzel olur. Çeşme'deki açık hava tiyatrosunu düşünün. Burada daha da büyük konserler düzenleyelim. İlçenin ihtiyacı olan kültür merkezi ve terminali programa alalım. Terminali biz yapalım. 6 ay içinde yine geleceğiz. Bu sürede bize her türlü konuyu iletebilirsiniz” dedi.

Başkan Tugay'a teşekkür

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Başkan Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. “Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlarıyla, bürokratlarıyla, bizler Urla’nın sorunlu olan bölgelerinin hepsini gezdik. Planlama bölümü kurduk ve çalışmalara başladık. Urla gastronomide Türkiye’nin yıldızı olabilir. Birlikte yapacağımız çalışmalarda Urla Belediyesi’nin logosunun yanında Büyükşehir Belediyemizin logosunun olmasından gurur duyacağım” dedi.