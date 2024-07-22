Betül Atmaca, yeni sezonda da Urla Gençlik Spor Kulübü'nün başarısı için ter dökecek. Kulüp, başarılı oyuncusuyla bir yıl daha sözleşme imzaladı.

Betül Atmaca ile yeni hedeflere

Urla Gençlik Spor Kulübü, geçtiğimiz sezonun başarılı oyuncusu Betül Atmaca ile bir yıl daha anlaşarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapıyor. Kulüp yönetimi, Atmaca’nın performansından memnuniyetini dile getirirken, yeni sezonda da oyuncusuna başarılar diledi.

Betül Atmaca, geçtiğimiz sezon sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Urla Gençlik Spor Kulübü, yetenekli oyuncusuyla yeni başarılara imza atmayı hedeflerken, Atmaca'ya sakatlıktan uzak, başarılı ve mutlu bir sezon diledi.