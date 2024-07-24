Urla Gençlik Spor Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Mersin Üniversitesi'nde başarılı performans sergileyen Ayça Kıroğlanoğlu, 2024/2025 sezonu için Urla Gençlik Spor Kulübü'ne katıldı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kıroğlanoğlu'na hoş geldin dileklerini iletti ve yeni sezonda başarılar diledi.

Ayça Kıroğlanoğlu ile yeni sezon

Urla Gençlik Spor Kulübü, Ayça Kıroğlanoğlu'nun transferini şu sözlerle duyurdu: "Geçtiğimiz sezon Mersin Üniversitesi'nde forma giyen Ayça Kıroğlanoğlu ile 2024/2025 sezonu için anlaşmış bulunmaktayız. Oyuncumuza hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak, başarılı ve mutlu bir yıl diliyoruz."

Yeni umutlar

Ayça Kıroğlanoğlu, Mersin Üniversitesi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Urla Gençlik Spor Kulübü, bu önemli transferle kadrosunu daha da güçlendirerek yeni sezonda iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Kıroğlanoğlu'nun katılımıyla, takımın oyun kalitesinin ve sahadaki mücadelesinin artması bekleniyor.