Melisa Çalışkan'dan Bir Yıl Daha Urla Gençlik Spor Kulübü, geçtiğimiz sezonun başarılı oyuncularından Melisa Çalışkan ile bir yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Melisa’nın yeni sezonda da formalarını giyeceğini duyurmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Yeni sezona hazırlık

Başarı ve Sağlık Dilekleri Yeni sezonda Melisa Çalışkan’a sakatlıktan uzak, başarılı ve mutlu bir sezon diliyoruz. Geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken Melisa’nın, bu yıl da aynı azim ve kararlılıkla sahada olacağına inanıyoruz.

Melisa Çalışkan ile İmzalar Atıldı Urla Gençlik Spor Kulübü, Melisa Çalışkan ile bir yıl daha yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği üstün performansla takımımızın önemli oyuncularından biri olan Melisa, yeni sezonda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.