Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), 21 Nisan'da Ankara'da düzenlediği ikinci genel kurul toplantısında THTM'yi yerel meclisler üzerinden örgütleme kararı almıştı. Bu kapsamda İzmir’in üçüncü yerel meclisi, Çiğli ve Çeşme’nin ardından 30 Haziran’da Urla’da kuruldu.

Geniş katılımlı toplantı

Kuruluş toplantısı, Urla’da üreten sanatçılar, esnaflar, çeşitli derneklerden temsilciler, Urlalı emekçiler, kadınlar ve yurttaşların katılımıyla gerçekleşti. İzmir’de çıkan yangınlar yüzünden aksayan hava trafiği nedeniyle uçağı iptal olan Zülal Kalkandelen, Urla yerel meclisine başarı dileklerini iletti.

Toplantı akışı ve konuşmalar

Toplantı, divanın belirlenmesiyle açıldı. Divanda Zuhal Okuyan, Aylin Söylerkaya ve Yücel Acar görev aldı. Ardından Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Oğuz Oyan söz aldı. Oyan konuşmasında, "31 Mart seçimlerinin ardından AKP uzun bir zamandan sonra ilk kez ikinci parti konumuna düştü. CHP ise birinci parti çıkmanın gereklerini yerine getirmiyor. Gölge bakanlar AKP ile görüşüyor, bir müzakere süreci örülmeye çalışılıyor. AKP gibi partilerle müzakere edilmez, mücadele edilir. Meclisimiz gerçek bir halk hareketini örecek" dedi.

Oğuz Oyan ayrıca, "THTM bir Aydınlanma Seferberliği başlattı ve binlerce imza topladı ardından, Milli Eğitim Bakanlığı önüne gidip bildirimizi okuyup taleplerimizi haykırdık. Bu yalnızca bir örnek, meclisimiz bağımsızlıkçı, cumhuriyetçi, emek yanlısı olanların meclisidir hepinizi buraya destek olmaya çağırıyoruz" diye ekledi.

Komisyonlar ve yürütme kurulu belirlendi

Salondan katılımcıların da söz almasının ardından komisyonlar ve yürütme kurulu belirlendi. Kurulan komisyonlar; “Yaşam Hakkı Komisyonu”, “Yerel Meclis İzleme Komisyonu”, “Laiklik Eğitim Kültür Sanat Komisyonu” oldu.

Urla Halk Temsilcileri Yürütme Kuruluna ise Mine Ergen, Pervin Toğu, Mehmet Küçük, Murtaza Sarıtaş, Burcu Gencay, Hayri Altınoluk, Mustafa Kemal Çalık, Arzu Terzioğlu, Zuhal Okuyan, Ahmet Refik Sönmez, Necla Kul ve Gülbin Ebeler seçildi.

Mücadele vurgusu

Urla Halk Temsilcileri Meclisi, THTM’nin genel ilkeleri doğrultusunda çalışarak, Urla halkının temsil gücünü artırmayı hedefliyor. Kuruluş toplantısında; gericiliğe, sömürüye, ranta ve talana karşı mücadele edileceği belirtilerek, tüm Urla halkını bu iradeye güç vermeye çağırarak noktalandı.