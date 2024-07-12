Urla İş Kadınları Derneği, 10 Temmuz 2024 tarihinde Motto Garden Urla’da düzenlenen kuruluş yemeğiyle resmi olarak faaliyete geçti. Yemeğe Urla Kaymakamı, Belediye Başkanı, oda ve kooperatif başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, iş insanları ve halk katıldı. Gecede yapılan açık artırmada, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kendisinde kalan Atatürk resmini tekrar derneğe hediye ederek büyük bir jest yaptı.

Girişimci iş kadınları

Dernek, mühendis, avukat, muhasebeci gibi farklı meslek gruplarından iş kadınlarının girişimiyle kuruldu. Derneğin amacı, gençlere ve kadınlara destek sağlamak ve onlara rol model olmaktır. Derneğin açılışı, 5 Temmuz 2024 tarihinde geniş bir katılımla Urla’da gerçekleştirilmişti.

Bu anlamlı gecede, dernek üyeleri ve konuklar, öğrencilere destek olma amacıyla düzenlenen açık artırmaya büyük ilgi gösterdi. Açık artırma, öğrencilere daha fazla yardım yapılabilmesi için büyük bir fırsat sundu ve katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.