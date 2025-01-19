Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Kart’ın dağıtımını yaparken, bu projenin sosyal dayanışmayı artıracağını ve yerel ekonomiyi güçlendireceğini vurguladı. Urla Kart, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçerek, sosyal yardımların daha düzenli ve etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayacak. Başkan Balkan, “Hep birlikte daha güçlü bir Urla inşa edeceğiz” dedi.

Yerel ekonomiye destek sağlayacak

Urla Kart, anlaşmalı işletmelerde indirim fırsatları sunarak, yerel esnafa katkı sağlayacak. Başkan Balkan, “Bu kart, Urlalı olmanın ayrıcalığını hissettirecek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak için önemli bir fırsat sunacak” diye ekledi.

Urla Kart sahiplerine sunulan ayrıcalıklar

Urla Kart, birçok avantaj sunuyor:

Otopark İndirimi: Urla Belediyesi otoparklarında ilk 45 dakika ücretsiz.

otoparklarında ilk 45 dakika ücretsiz. Sosyal Yardım: Sosyal yardım alacaklar, yardımlarını bu kartla alabilecek.

Yerel Ekonomi: Anlaşmalı işletmelerde öğrencilere özel indirimler ve kampanyalar.

Belediye Hizmetleri: Restoran, kafe ve sosyal tesislerde indirimler.

Kültür ve Sanat: Müzeler ve etkinliklerde indirim fırsatları.