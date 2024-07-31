Yangın detayları

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde dün saat 16.37'de başlayan orman yangını, bu sabah itibariyle kısmen kontrol altına alındı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, alevlerle mücadele için 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi gönderdi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınırken, gece boyunca yapılan çalışmalarla yangının ilerlemesi engellendi. Yangın alanında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltı ve yangının nedeni

Gece saatlerinde olay yerine giden İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığını açıkladı. İ.A. (33) isimli işletme sahibinin savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi. Vali Elban, yangının başlamasının ardından 10 dakika içinde hava ekiplerinin, ardından da karadan müdahaleye başlandığını belirtti.

Tahliyeler ve güvenlik önlemleri

Yangın bölgesinde can güvenliği riski nedeniyle 15 vatandaş, Sahil Güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Ayrıca, 29 karavanda ve 7 evde yaşayan toplam 135 vatandaşın güvenli bir şekilde tahliyesi sağlandı. Olayın ardından bölgedeki durumun kontrol altına alınması ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar devam ediyor.