Urla Rotary Kulübü, 2023-2024 Dönem Başkanı Berna Üzer'in görevini 2024-2025 Dönem Başkanı Doktor Cemal Demir'e devrettiği görkemli bir devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Wyndham Grand İzmir Özdilek’te gerçekleştirilen bu özel etkinlik, kulüp üyelerinin ve eşlerinin yoğun katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Törende ayrıca Urla Rotaract Kulübü 2023-2024 Dönem Başkanı Bekir Kaya, görevini 2024-2025 Dönem Başkanı İrem Akbaş Pınar'a devrederek, yeni dönemin heyecanını ve enerjisini tüm katılımcılarla paylaştı.

Törende konuşan Berna Üzer, görev süresi boyunca gerçekleştirdikleri projeleri ve elde ettikleri başarıları özetleyerek, tüm üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Görevi devralan yeni dönem başkanı Doktor Cemal Demir ise, yaptığı konuşmada Rotary'nin topluma hizmet misyonunu vurguladı ve "Topluma hizmet etmek, Rotary'nin temel prensibidir. Bu yıl da projelerimizi geliştirerek daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Doktor Demir, yeni dönem teması “Rotary Sihri” ile de birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirterek üyeleri motive etti.

Urla Rotaract Kulübü 2023-2024 Dönem Başkanı Bekir Kaya ise dönem boyunca “Dünyaya Umut Ol” temasıyla bir sürdürdükleri çalışmaları anlatarak yeni dönemde başkana ve kulübüne çalışmalarında başarılar diledi. Urla Rotaract Kulübü 2024-2025 Başkanı İrem Akbaş Pınar ise yeni dönemde uzun soluklu ve büyük etki alanına sahip projelere imza atmayı hedeflediklerini dile getirerek destekleri için önceki dönem başkanı ve kulübüne teşekkür etti.

Tören sırasında, kulüp üyeleri tarafından hazırlanan sunumlar ve videolarla geçmiş dönem projeleri ve geleceğe yönelik planlar paylaşıldı. Ayrıca, Urla Rotary Kulübü’nün yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden elde edilen başarılar ve kazanılan ödüller takdim edildi. Tören pasta kesimi ile sona erdi.