Urla'nın tarihi kalbinde: TB Evi ve Tasarım Kütüphanesi

Urla'nın kalbinde, tarihi Kapan Camii Sokak'ta yer alan TB Evi, zarif bir geçmişe sahip tarihi bir yapıdır. 16. yüzyıldan kalma bu küçük bina, Osmanlı döneminde sıbyan mektebi olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise, özel bir tasarım kütüphanesi olarak halkın ziyaretine açıktır.

Tarihçesi

Bu kubbeli yapı, 1560 yılında Kapan Camii ile aynı dönemde inşa edilmiştir. 2005 yılında Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu tarafından satın alınan bina, kapsamlı bir restorasyon sürecine girmiştir. Restorasyon sırasında, binanın aslında bir mescit değil, sıbyan mektebi olduğu anlaşılmıştır. Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda, yapı günümüz modern tasarım anlayışıyla donatılmış bir kütüphane olarak tekrar hayat bulmuştur.

Mimari özellikleri

Urla'nın merkezine ve Malgaca Pazarı'na yürüyüş mesafesinde yer alan bu tarihi bina, 7.3 x 7.2 metre taban alanına sahiptir. İki katlı olan bu yapının alt katında kitaplık, mutfak, WC ve banyo bulunur. Üst kat ise etkileyici bir 6 metre yüksekliğindeki kubbesi, dört cepheye açılan pencereleri ve mükemmel akustiği ile öne çıkar. Bu kat, çeşitli etkinlikler için uygun bir alan sunar; toplantılar, seminerler, atölye çalışmaları, müzik ve yoga dersleri gibi birçok küçük ölçekli etkinliğe ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir.

Kullanım alanları

TB Evi, sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda çok amaçlı bir mekandır. Çocuklar için masal ve kitap okuma günlerinden, tasarım ve atölye çalışmalarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunulmaktadır. Ayrıca, binada konaklama imkânı da sağlanacak şekilde mobilyalar yerleştirilecektir.

Ziyaret ve keşif

TB Evi, Urla'nın tarihi dokusunu modern tasarım anlayışıyla buluşturan özel bir mekandır. İster bir kütüphane gezisi, ister bir etkinlik katılımı amacıyla ziyaret edebilirsiniz. Tarihi ve kültürel atmosferin tadını çıkararak, bu benzersiz yapıyı keşfetmek için Urla'ya uğrayın.

TB Evi: Urla Tasarım Kütüphanesi'ne kolay ulaşım rehberi

TB Evi, Urla'nın merkezine ve Malgaca Pazarı'na yürüyüş mesafesinde bulunur, bu nedenle yürüyüş yaparak da ulaşmak oldukça kolaydır.

Adres: Kapan Camii Sokak, Urla, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Özel Araç ile: Urla'nın merkezine geldiğinizde, Kapan Camii Sokak'ı takip ederek TB Evi'ne ulaşabilirsiniz. İzmirliler için Urla'nın çeşitli mahallelerinden ve çevre ilçelerden özel araçla rahatlıkla erişim sağlanabilir. Yapının çevresinde genellikle yeterli park yeri bulunmaktadır.

Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Urla'ya otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir. İlgili otobüs ve minibüs hatlarıyla Urla'ya geldikten sonra, Urla Merkez'den Kapan Camii Sokak'a yürüyerek veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Taksi: İzmir şehir merkezinden veya diğer bölgelerden taksi ile direkt olarak TB Evi'ne ulaşmak mümkündür. Taksi şoförüne "Kapan Camii Sokak, Urla" şeklinde yönlendirme yapabilirsiniz.