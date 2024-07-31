Çeşme'nin Germiyan Mahallesi ile Urla'nın Kocadere mevkisinde saat 11.45 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Urla'daki yangından yükselen dumanlar, 10 kilometre öteden görülebiliyor. Ekipler, havadan 1 uçak, 8 helikopter ve karadan 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yerleşim alanlarına oldukça yakın olması, ekiplerin alevleri söndürmek için büyük çaba harcamasını gerektiriyor.

Çeşme'deki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak ve 5 arazözle müdahale ediliyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.