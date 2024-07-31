İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yağcılar Mahallesi'nde çıkan yangının, bölgedeki mangal kömürü üretim tesisinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirlendi.

19 saat süren mücadele

Dün Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 19 saat süren yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangının başladığı an itibarıyla jandarma ekipleri olay yerinde incelemeler başlattı ve mangal kömürü üretim tesisinin yangına neden olduğu tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Yangının sorumlusu olarak belirlenen işletme sahibi İ.A. (33), jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.