İlk çalıştırma etkinliği, 23 Ağustos'ta saat 00.24'te Rüstem Mahallesi Kızılcahamam Sokak'ta meydana geldi. Bir evin park halindeyken ATV, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerdeki hırsızın cep telefonunun ışınına yaklaşıp, bir dakika içinde ATV'yi iterek çok rahat bir şekilde götürmeyi başardı. Aynı gece Yelaltı Mahallesi'nde de başka bir ATV'nin daha çalındığı belirlendi.

Üçüncü olay ise İsmet İnönü Bulvarı Çamlıçay Mahallesi'nde yaşandı. Yine bir evin önünde park halindeki otomobildeki bir miktar para çalındı. Hırsızlık otomobilin sahibinin yerleştirildiği yerde bulununca, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerden, çevreden kontrol edilerek otomobilin yanından gelen şüphelinin sürücü tarafındaki kapıdan girildiği, 3 dakika kadar otomobilde kalıp, içerideki bir miktar miktarı alıp, sakin bir şekilde uzaklaştığı anlaşıldı.

Mağdurların şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.