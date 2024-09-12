Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 12 Eylül'de düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın önderliğinde gerçekleştirilen törenler, geçmişin fedakarlık ve cesaretini anarak günümüze ışık tuttu.

Etkinliklerle coşku dolu bir gün

Urla'nın kurtuluş yıl dönümüne yönelik kutlamalar, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde (Mermerli Çeşme'den) gerçekleştirilen bando ve Rahvan Atları eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Türk bayraklarıyla donatılmış sokaklarda, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek gurur dolu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Selçuk Balkan’dan anlamlı konuşma

Törende, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık mücadelesine dikkat çekti. Balkan, 12 Eylül'ün Urla’nın direniş ruhunu ve cesaretini hatırlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Atalarımızın fedakarlığı, bizlere sadece bir şehir değil, özgürlük bilincini kazandırdı” dedi. Balkan, 15 Mayıs 1919’da İzmir’de yakılan ilk kıvılcımla başlayan istiklal mücadelesinin Urla'dan başladığını vurguladı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanların mirasına sahip çıkma sorumluluğuna dikkat çekti.

Güncel toplumsal sorunlara dikkat çekti

Balkan konuşmasında, çevre koruma, çocuk istismarı ve eğitim gibi güncel toplumsal sorunlara da değindi. "Bir ülkeyi sevmek, bir köşk için tek bir ağacı bile feda etmemektir" diyen Balkan, günümüzde yaşanan çevre felaketleri ve çocuk istismarına karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini belirtti. Eğitim ve köy kalkınması konularında bilim ve ahlaki değerlerin önemine vurgu yaptı.

Şehitler anısına karanfil bırakıldı

Konuşmanın ardından, İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Oktay Dalkıran, "Urla" şiirini okuyarak törene edebi bir dokunuş kattı. Tören, Urla Halk Eğitim Merkezi’nden Efelerin Harmandalı gösterisi ile sona erdi. Günün ilerleyen saatlerinde, Yıldıztepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimizin kabirlerine saygı ve minnetle karanfiller bırakıldı.