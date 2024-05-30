Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Klasik Otomobil Şöleni, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde Urla’da gerçekleştirilecek. Urla Belediyesi’nin ev sahipliği ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği’nin organizasyonu ile hayata geçecek etkinlik, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek.

Birbirinden değerli klasik araçlar sergilenecek

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri ve Konya Klasik Otomobil Dernekleri'nin katılımıyla gerçekleşecek olan şölende, kapalı garajlarda özenle muhafaza edilen birbirinden kıymetli klasik araçlar sergilenecek. Etkinlikte, klasik otomobil sahipleri araçlarının restorasyon süreçlerini anlatacakları söyleşiler düzenleyecek.

DJ performansı ve eğlenceli anlar

Şölende, klasik araçlarla ilgili söyleşilerin yanı sıra DJ performansları ile katılımcılara eğlenceli anlar yaşatılacak. Etkinlik boyunca düzenlenecek yarışmalar da nostalji meraklılarına keyifli dakikalar yaşatacak.

Açılış programı ve sergi

Klasik otomobiller, 1 Haziran Cumartesi sabahı sergilenmeye başlayacak. Resmi açılış programı ve konuşmalar ise 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Katılımcılar, iki gün boyunca sergilenen araçları yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

Tarihi araçlarla geçmişe yolculuk

Urla'da düzenlenecek bu şölen, hem otomobil meraklılarına hem de nostalji severlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Klasik araçların büyüleyici dünyasına adım atmak ve bu eşsiz etkinliğe katılmak isteyen herkes, 1-2 Haziran tarihlerinde Urla’da buluşacak.

Urla Belediyesi ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen Klasik Otomobil Şöleni, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde Urla’da gerçekleştirilecek. Klasik araçların sergileneceği, söyleşilerin ve DJ performanslarının yer alacağı bu etkinlik, nostalji tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Açılış programı 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.