Urla’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Urla Belediyesi’nin kahvaltı etkinliğiyle kutlamalar devam etti. Etkinliklere Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşar Yücel, muhtarlar ve kurum temsilcileri katıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kahvaltı programında muhtarların mahallelerdeki öncelikli ihtiyaçların belirlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Balkan, “Ailelerinden ve kendi hayatlarından vakit ayırarak gönüllülük esasına göre canla başla çalışıyorlar. Muhtarlarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Balkan, konuşmasında Barbaros Köyü’nün Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “dünyanın en iyi turizm köyü” seçildiğini vurgulayarak, “Muhtarımız başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Urlamızın değerlerini korumaya ve sürdürülebilir turizm alanında gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahvaltı etkinliği sonrası Başkan Balkan, muhtarlara günün anısına Türk Bayrağı ve Zeytin Fidanı hediye etti.