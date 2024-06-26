İzmir'in Urla ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin, lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmek için hareket ettiğini belirledi.

Aralarında sekiz çocuğun da bulunduğu göçmen grubu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Kıyıya çıkartılan sekizi çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi