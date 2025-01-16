Urla'da altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi'nin işbirliğiyle başlatılan üst kaplama çalışmalarıyla yenileniyor.

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar için üst kaplama çalışmaları başlatıldı. Sıra Mahallesi ve Zafer Caddesi’nde asfalt serimi yapılırken, Yenice ve Yelaltı mahallelerinde kilit parke döşeme işlemleri devam ediyor.

Altyapı çalışmaları sonrası yol kalitesi artıyor

Urla genelindeki yolların iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi Fen İşleri ekipleri ortaklaşa çalışıyor. Altyapı sonrası bozulan yollar, yenilenerek vatandaşların ulaşım konforunu artıracak.

Başkan Balkan: “Çalışmaları hızlandırdık”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, altyapı nedeniyle bozulan yolların trafik akışını olumsuz etkilediğini ve bu nedenle yenileme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Başkan Balkan, "Amacımız, Urla’nın tüm mahallelerinde konforlu ve güvenli yolları halkımıza sunmak," dedi.