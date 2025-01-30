Urla 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirirken, çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandığı belirtiliyor.
Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilirken, çalışmaların 31 Ocak 2025 (yarın) saat 19.00 itibarıyla tamamlanmasının planlandığı duyuruldu.
Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ