İzmir’in Urla ilçesinde özel mülkiyete ait bir parselde yürütülen kurtarma kazılarında tam 83 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Buluntuların ardından İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, alanın statüsünü 3. dereceden 1. derece arkeolojik sit alanına yükseltti.

83 mezar gün yüzüne çıktı

Urla Atatürk Mahallesi’ndeki 4860 ada 3 parsel numaralı taşınmazda, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan kazılarda;

27 pişmiş toprak lahit,

18 amphora mezar,

15 inhumasyon gömü,

13 kremasyon mezar

10 pithos gömü olmak üzere toplam 83 mezar bulundu.

Ayrıca M.Ö. 6-7. yüzyıla tarihlenen mezar bölme duvarları da tespit edildi.

Sit derecesi yükseltildi

Kazı başkanlığının görüşleri doğrultusunda parselin sit derecesi yükseltildi. Buna göre:

Alan artık 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilecek.

Tapuya “1. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi işlenecek.

Yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Mezar bölme duvarlarının yerinde korunması için konservasyon uygulamaları yapılacak.

3 yıl geçiş dönemi kararı

Kurul ayrıca üç yıl süreyle geçerli olacak geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarını da onayladı. Koruma amaçlı imar planı tadilatının ilgili kurumlarca hazırlanarak kurula sunulması istendi.

Çalışmalar sürecek

Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, ilgili Müze Müdürlüğü ve Klazomenai Kazı Başkanlığı işbirliğinde, mezarların ve duvarların korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.