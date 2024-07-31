Urla’nın Özbek, Çeşmealtı ve Yağcılar mahallelerinde etkili olan yangın, geniş bir alanın küle dönmesine neden oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İlçe belediyeleri su tankerleri ve TOMA'larla yangına müdahale etti. İzmir İtfaiyesi, 100'ün üzerinde personel ve 25 araç ile çalışmalara katıldı.

Ekipler zorlu koşullarla mücadele ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, yangının çıkış nedeninin kaynak makinesinden olabileceğini belirtti. Derse, “Bölgede arazi engebeli, bu da müdahaleyi zorlaştırıyor. Rüzgar, alevlerin yayılmasını hızlandırıyor. 100'ün üzerinde ekip ve 25 araçla yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz” dedi.

Yurttaşlara önemli uyarılar

Derse, 7 gün 24 saat 385 kişilik ekip ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yurttaşlara şu uyarılarda bulundu: “Kaynak makineleri nedeniyle yangın riski artıyor. Yanınızda su bulundurmanız ve kuru otları temizlemeniz yangınları önleyebilir. İnsan kaynaklı yangınlar sıkça yaşanıyor; sigara izmaritlerini sokağa atmamalı, ormanlık alanlarda çöp birikintilerinden kaçınılmalı ve mangal yakılmamalı. Bu konuda daha hassas olmalarını bekliyoruz.”