İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan olayda, Murat E. adlı şüpheli, kız arkadaşı Cansu ile konuşurken gördüğü Cem Hortum'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Cem Hortum olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savunma amaçlı ateş ettiğini iddia etti

Murat E.'nin daha önce de bir cinayet işlediği ve cezaevinde yattığı bilgisi ortaya çıktı. Şüpheli, polise verdiği ifadede kendisini savunarak, öz savunma amaçlı olarak ateş ettiğini ileri sürdü.

Cezaevine gönderildi

Olayın ardından Murat E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cem Hortum'un cenazesi İskele Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.