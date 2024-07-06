Urla'da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangını sonrasında Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyi ve Milliyet Gazetesi işbirliğiyle "Ormanı Temizle Yangına Dur De" etkinliği düzenlendi. Bugün, Urla Kuşçular Mahallesi Otoyol Köprüsü yanında gerçekleştirilen etkinliğe Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Aslı Öktener, CHP İlçe Başkanı Pelin Karasakal, AKUT ekipleri, STK temsilcileri ve çevre gönüllüleri katıldı.

Doğal alanları koruma amaçlanıyor

Etkinlik kapsamında yangının etkilediği bölgede orman temizliği yapıldı. Katılımcılar tarafından yüzlerce cam şişe ve çeşitli atıklar toplandı. Orman temizliği, Urla'nın doğal yaşam alanlarını koruma ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma amacını güdüyor.

"Düzenli şekilde temizlik yapacağız"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ormanlarımıza sahip çıkmak, duyarlılığı arttırmak adına bugün bu etkinliği düzenledik. Ormanlarımızın içinde atıkların istilası altında olduğunu üzülerek görüyoruz. Belediye olarak atık toplama alanları belirleyerek düzenli şekilde temizlik yapacağız" dedi.

"Hepimize düşen büyük sorumluluk var"

Urla Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen ise konuşmasında, "Ormanlarımız bizim geleceğimiz, hayatımız, nefesimiz. Onları korumak, geleceğimizi korumaktır. Ormanlarımızı kirletmemeli, yaşam zincirini koparmamalıyız. Hepimize düşen büyük sorumluluk var" diye konuştu.