Ege’nin kültür ve sanat merkezi Urladam’da yaklaşık 2 binin üzerinde kitapsever festival için bir araya geldi. Festivalin ilk gününde Ayşe Kulin ve İlber Ortaylı’nın söyleşileri dolup taşarken imza için uzun kuyruklar oluştu. Ayşe Kulin 4 saat boyunca aralıksız kitap imzaladı. Dört gün boyunca sürecek olan festival sevilen yazarların imza günleri, söyleşiler, sergi ve film gösterimleri ile doludizgin devam ediyor.

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R’ın bu yıl ilk defa düzenlediği “D&R Urladam Kitap Festivali” dün başladı. Ege’nin yeni kültür sanat merkezi Urladam’da gerçekleşen festivalin ilk gününde Ayşe Kulin ve İlber Ortaylı söyleşi ve imza seremonileriyle yoğun ilgi gördü. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, Urladam Kurucuları Ercan Kesal ve eşi Nazan Kesal’ın da katıldığı açılışta geleneksel olarak kesilen kurdeleler hatıra olarak açılışa katılanlara teslim edildi.

Açılışa katılan Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ilk konuşmayı yaparak şunları söyledi; “Sadece Urla için değil sanata ve sanatçıya değer veren farklı etkinlikleri bünyesinde barındırmayı seven İzmir’de böyle bir kültürün geliştiği yapılara her zaman ihtiyaç var. Biz buranın sürekli yaşayan dinamik bir yapı olmasını arzu ediyoruz. Tıpkı bugün olduğu gibi kıymetli konuşmacılar, etkinlikler olsun istiyoruz. İlçemiz adına bu kıymetli etkinliğin devam etmesini sayılarının artmasını temenni ediyorum.”

D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ: “Urla’da bir ilki gerçekleştirdik”

D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ ise; “Türkiye’nin en büyük kitap satış platformu olarak; 7’den 70’e herkesin kitaba ulaşımını kolaylaştırmak ve okumayı sevdirmek misyonumuzla bu kez Urla’dayız. İzmir’in bu güzel beldesinde, bu muhteşem mekanda, D&R olarak geleneksel hale getirmeyi planladığımız kitap festivalimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha çok insanı kitapla, sanatla buluşturmak. Bu festival, Egeliler’in merakla heyecanla beklediği bir kültür sanat festivaline dönüşecek. Her türde, dünya klasiklerinden en çok okunan ve en yeni çıkan kitaplara binlerce eserle buradayız. Urladam’ı küçük bir D&R mağazasına çevirdik. Bu ortamı bizlere sunan, başta Urladam kurucuları sevgili Nazan ve Ercan Kesal olmak üzere ilk yolculuğumuzda bizlere eşlik eden tüm Urlalılar’a teşekkür ederim.” dedi.

Ercan Kesal: “İstanbul’u kıskandıracak bir festival”

Urladam Kurucusu, oyuncu ve yazar Ercan Kesal ise şöyle konuştu: “D&R Urladam Kitap Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. 4 gün boyunca İstanbullular’ı kıskandıracak bir festivale tanıklık edeceğiz. Burada çok keyifli çalışmalara imza atacağız. Umutlarımız ve hayallerimiz çok büyük. Başta D&R ailesi olmak üzere bize destek olan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz.”

Festivalin ilk gün konuklarından ünlü yazar Ayşe Kulin ise duygularını şöyle ifade etti: “30 yıla yakın zamandır her yaz Urla’ya gelirim bu nedenle kendimi Urlalı sayabilirim. İlk defa sanatı, resmi, heykeli, kitabı, tiyatroyu bir arada toplayan bir yerde bulunuyorum. Bütün kalbimle tebrik ediyorum. D&R’ın düzenlediği bu festival, Urla için büyük bir kazanç.”

Açılışta bulunan İlber Ortaylı ise, “Çocukların sanat eğitimi gördüğü, gençlerin dolu dolu vakit geçirdiği böyle bir kültür sanat merkezinde olmaktan mutluyum. Burası çok keyifli bir mekan ve D&R ile dört gün boyunca daha da güzelleşecek. Beni bu festivale davet ettiği için D&R’a teşekkür ederim.” dedi.

Yıldızlar altında Yeşilçam filmleri ve Ozan Ünal heykel sergisi

Festival boyunca her akşam saat 22.00’de “Sultan”, “Bizim Aile”, “Neşeli Günler” ve “Mavi Boncuk” isimli en sevilen Yeşilçam filmleri yıldızlar altında perdeden izlenebilecek. Ünlü heykeltıraş Ozan Ünal’ın en nadide eserlerinden seçilen parçalar yine festival boyunca sergilenirken, eşsiz Ege tınıları Urladam’ın müthiş atmosferine eşlik edecek.