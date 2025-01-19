Urla Halk Temsilcileri Meclisi, Laiklik ve Eğitim Çalışma Grubu'nun, halkın eğitimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara, Urla Belediyesi'nin olumsuz yaklaşımını eleştirdi. Grubun, geçtiğimiz yaz başlattığı ücretsiz seminerler için belediye ile defalarca görüşmeler yaptığı ancak sonuç alamadıkları belirtildi.

Eğitim hakkına engel: Seminer talepleri reddedildi

Urla Halk Temsilcileri Meclisi'nden yapılan açıklamada, Laiklik ve Eğitim Çalışma Grubu'nun, toplumun aydınlanması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması adına başlattığı seminer çalışmalarına Urla Belediyesi tarafından engel çıkarıldığı öne sürüldü. Grubun, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin “Aydınlanma Seferberliği Seminerleri” kapsamında belediyeye başvurular yaptığını ancak bu başvuruların sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Belediyeden olumsuz geri dönüşler: Halk eğitimine engel olunamaz

Urla Halk Temsilcileri Meclisi, seminer taleplerinin 10 Aralık 2024’te ve Ocak 2025’te kabul edilip, kısa süre sonra gerekçe gösterilmeden iptal edilmesini eleştirdi. Seminerlerin, yoksul gençlerin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmasını engellediği belirtilerek, belediyelerin halkın yanında olması gerektiği vurgulandı.

Urla Halk Temsilcileri Meclisi, eğitim hakkı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek Urla halkını bu harekete sahip çıkmaya çağırdı.