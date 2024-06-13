Urla’da Halk Buluşmaları Vatandaşlarla Devam Ediyor

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Halk Buluşmaları çerçevesinde İçmeler ve Torasan Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye birim müdürleri ve sorumlu meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen buluşmalarda, yerel sorunlar doğrudan ele alındı ve çözüm odaklı yaklaşımlar tartışıldı. Başkan Balkan, bu etkinliklerin Urla’nın gelişimi için önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, vatandaşların katılımını ve görüşlerini önemsediklerini belirtti.

Urla'nın gelişimi için iş birliği

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Bugünkü Halk Buluşmalarımızın durağı İçmeler ve Torasan Mahallelerimiz oldu. Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye devam ediyoruz ve Urla’nın gelişimi için iş birliği içinde olacağız.”